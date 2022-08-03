«Ювентус» назвал главную цель на остаток трансферного окна

Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, который стал лучшим футболистом прошлого сезона Лиги Европы, имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, оформить трансфер 29-летнего футболиста желает туринский «Ювентус». «Старая синьора» обозначила Костича как приоритетную цель на остаток летнего трансферного окна.

В свою очередь «Айнтрахт» готов расстаться с сербом, если за него предложат не менее 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Филип принял участие в 42 матчах, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач.