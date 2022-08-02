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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски сказал прощальное слово после визита на базу «Баварии»

02 Августа 2022 • 18:37 Комментировать

Роберт Левандовски готовится покорять новые вершины. После восьми лет в Мюнхене польский нападающий решил принять новый вызов, перейдя в «Барселону». Во вторник Левандовски посетил базу «Баварии» и попрощался там с представителями клуба, в том числе с теперь уже экс-партнёрами по команде. После этого поляк сделал публикацию в социальных сетях с фотографией вокруг множества выигранных в Мюнхене трофеев.

«Вместе мы писали историю! 8 лет незабываемых воспоминаний с отличной командой. Спасибо, «Бавария», - написал Левандовски, прощаясь.

Первую официальную игру за «Барселону» Роберт Левандовски может провести 13 августа. В этот день каталонцы сыграют с «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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