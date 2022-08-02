​Кан прокомментировал визит Левандовски на базу «Баварии»

Роберт Левандовски воспользовался выходными днями в «Барселоне», чтобы посетить базу «Баварии». Теперь уже экс-форвард мюнхенцев попрощался с руководителями клуба, тренерами и футболистами, о чём сообщается на клубном сайте «Баварии».

«Приятно, что Роберт снова заглянул в мой офис. Мы обо всём поговорили, расстались в хороших отношениях. Будем оставаться на связи. История Роберта в «Баварии» была и будет особенной. Мы желаем ему всего наилучшего в «Барселоне», - высказался Оливер Кан, возглавляющий правление мюнхенского клуба.

Провести первый официальный матч за «Барселону» Роберт Левандовски может в субботу, 13 августа. В этот день команда Хави Эрнандеса в стартовом туре испанской Примеры будет принимать «Райо Вальекано».