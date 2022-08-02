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Левандовски вернулся в Мюнхен – фанаты «Баварии» постарались огорчить игрока

02 Августа 2022 • 14:53 Комментировать (1)

После восьми лет выступлений за «Баварию» нападающий Роберт Левандовски перебрался в «Барселону». Футболистам каталонской команды тренерский штаб предоставил два выходных дня. Левандовски воспользовался этим временем, чтобы съездить в Мюнхен. Поляк забрал вещи и посетил базу «Баварии», где попрощался с бывшими партнёрами и сотрудниками.

Когда Роберт Левандовски покидал базу «Баварии», несколько фанатов пытались огорчить польского форварда. Они скандировали «Хала Мадрид», будто бы поддерживая «Реал» - принципиального соперника «Барселоны». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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