Де Лихт объяснил трансфер в «Баварию»

Голландский защитник Маттайс де Лихт объяснил свое решение перейти в мюнхенскую «Баварию», несмотря на долгосрочный трудовой договор с туринским «Ювентусом».

«Боссы клуба очень сильно хотели видеть меня в команде. Это было важным фактором в принятии решения. «Бавария привлекла меня своим атакующим стилем. Мне нравится такой футбол.

Я знал Юлиана Нагельсманна еще до трансфера. Этот тренер хорошо работает с молодежью. Это придало мне уверенности», - цитирует голландца ESPN.

За трансфер де Лихта «Бавария» выплатила «Ювентусу» 67 миллионов евро. Немецкий чемпион подписал с голландцем контракт до лета 2027 года.