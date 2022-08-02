«Бавария» не может договориться по трансферу игрока «РБ Лейпцига»

Мюнхенская «Бавария» не может договориться с «РБ Лейпцигом» по трансферу хавбека Конрада Лаймера. Об этом рапортуют журналисты издания Kicker.

Стороны не могут найти компромисс в сумме отступных за переход игрока. Клуб из Лейпцига намерен выручить с продажи Лаймера не меньше 30 миллионов евро. В свою очередь мюнхенская сторона не готова выполнить финансовые требования «быков».

Сам же игрок готов провести следующий сезон в составе нынешнего клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 25-летний полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.