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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не может договориться по трансферу игрока «РБ Лейпцига»

02 Августа 2022 • 08:36 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не может договориться с «РБ Лейпцигом» по трансферу хавбека Конрада Лаймера. Об этом рапортуют журналисты издания Kicker.

Стороны не могут найти компромисс в сумме отступных за переход игрока. Клуб из Лейпцига намерен выручить с продажи Лаймера не меньше 30 миллионов евро. В свою очередь мюнхенская сторона не готова выполнить финансовые требования «быков».

Сам же игрок готов провести следующий сезон в составе нынешнего клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 25-летний полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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