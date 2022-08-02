Экс-наставник «Спартака» Тедеско обогнал Нагельсманна в рейтинге лучших немецких тренеров

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне занимающий пост рулевого «РБ Лейпцига», вошел в число лучших немецких тренеров прошлого сезона. Об этом сообщается на страницах издания Kicker.

В голосовании, которое провели журналисты, Доменико набрал 16 баллов и занял шестую позицию. Безоговорочную победу в опросе одержал рулевой «Фрайбурга» Кристиан Штрайх, на счету которого 276 очков. Он опередил в два раза своего ближайшего преследователя Оливера Гласнера из «Айнтрахта». Топ-3 замкнул Штеффен Баймгарт («Кёльн»).

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн занял в этом рейтинге лишь десятое место.