Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-наставник «Спартака» Тедеско обогнал Нагельсманна в рейтинге лучших немецких тренеров

02 Августа 2022 • 06:20 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне занимающий пост рулевого «РБ Лейпцига», вошел в число лучших немецких тренеров прошлого сезона. Об этом сообщается на страницах издания Kicker.

В голосовании, которое провели журналисты, Доменико набрал 16 баллов и занял шестую позицию. Безоговорочную победу в опросе одержал рулевой «Фрайбурга» Кристиан Штрайх, на счету которого 276 очков. Он опередил в два раза своего ближайшего преследователя Оливера Гласнера из «Айнтрахта». Топ-3 замкнул Штеффен Баймгарт («Кёльн»).

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн занял в этом рейтинге лишь десятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
06:20 · Германия. Бундеслига
Экс-наставник «Спартака» Тедеско обогнал Нагельсманна в рейтинге лучших немецких тренеров
01 Августа
21:28 · Германия. Бундеслига
Когда закрывается трансферное окно в Германии
20:39 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» опережает «Ювентус» в борьбе за Вернера
16:36 · Германия. Бундеслига
Kicker выбрал игрока года в Германии – это не Левандовски 1
16:17 · Германия. Бундеслига
Трапп интересен клубу из топ-3 Серии А
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл телефонный разговор с защитником из Бундеслиги
15:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Майнца» Кунхе: «Шварцу должны дать карт-бланш в «Герте»
15:27 · Германия. Бундеслига
​Маттеус знает, почему «Баварию» не устраивает Роналду 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Сити» есть две альтернативы Кукурелье
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на защитника дортмундской «Боруссии»
07:19 · Германия. Бундеслига
Названа новая трансферная цель «Барселоны» с ценником 30 миллионов евро 1
06:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски вернулся в Мюнхен с определённой целью
06:26 · Германия. Бундеслига
Сын Симеоне может перейти в немецкий гранд
31 Июля
21:15 · Англия. Премьер-лига
Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Павар решил остаться в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем