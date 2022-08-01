Когда закрывается трансферное окно в Германии

Уже на этой неделе стартует новый сезон в Бундеслиге. Лучшая команда прошлого года, «Бавария», прилично перетасовала состав задолго до 1 сентября, когда закрывается трансферное окно. Главная потеря - Роберт Левандовски, но мюнхенцы взамен заполучили Маттайса де Лихта, Садио Мане, Матиса Теля, Райана Гравенберха и других.

«Боруссия» также осталась без звездного Эрлинга Холанна, а также пока не может рассчитывать на новичка Себастьяна Алле. В центре нападения надежда на Карима Адейеми.

Другие клубы не могут похвастаться сделками дороже 26 млн евро, но времени еще много, целый месяц.