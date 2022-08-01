Kicker выбрал игрока года в Германии – это не Левандовски

Ведущий немецкий журнал Kicker на протяжении долгих лет выбирает игрока года в Германии. В 2020 и 2021 годах победителем в голосовании оказывался Роберт Левандовски. На этот же раз поляк занял только второе место с 128 голосами. Лучшим же игроком в Германии был признан француз Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига». Он набрал 134 голоса.

За «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку выступает с лета 2019 года после трансфера из «ПСЖ». С тех пор полузащитник провёл за «быков» 136 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 47 результативных передач на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают 24-летнего Нкунку в 80 миллионов евро.