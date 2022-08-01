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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Маттеус знает, почему «Баварию» не устраивает Роналду

01 Августа 2022 • 15:27 Комментировать

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус высказался по поводу разговоров о возможном переходе Криштиану Роналду в «Баварию».

«Баварии» не нужна эта суперзвезда. У клуба была суперзвезда в лице Левандовски. Теперь у нас есть новая суперзвезда в лице Мане. «Баварию» не устраивает главным образом возраст Роналду. Они не станут много тратить на футболиста, которому 37 лет. «Бавария» смотрит в будущее», - слова Маттеуса приводит Times Now.

В июле в прессе многое говорилось о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца лета из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лотар Маттеус
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