​Маттеус знает, почему «Баварию» не устраивает Роналду

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус высказался по поводу разговоров о возможном переходе Криштиану Роналду в «Баварию».

«Баварии» не нужна эта суперзвезда. У клуба была суперзвезда в лице Левандовски. Теперь у нас есть новая суперзвезда в лице Мане. «Баварию» не устраивает главным образом возраст Роналду. Они не станут много тратить на футболиста, которому 37 лет. «Бавария» смотрит в будущее», - слова Маттеуса приводит Times Now.

В июле в прессе многое говорилось о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца лета из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.