Названа новая трансферная цель «Барселоны» с ценником 30 миллионов евро

Каталонская «Барселона» определилась с альтернативой защитнику лондонского «Челси» Маркосу Алонсо, которого не хотят отпускать «пенсионеры».

Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» обратили свое внимание на немецкий трансферный рынок. В поле зрения руководства «Барселоны» попал фланговый защитник Анхелиньо, выступающий за «РБ Лейпциг». Если сделка по Алонсо окончательно сорвется, каталонцы бросят свои силы на подписание 25-летнего испанца.

Анхелиньо защищает цвета команды из Лейпцига с июля прошлого года. Его контракт рассчитан еще на три сезона, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.