Левандовски вернулся в Мюнхен с определённой целью

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски, сменивший этим летом «Баварию» на каталонскую «Барселону», прилетел в Мюнхен. Об этом стало известно журналистам Sportowe Fakty.

33-летний футболист вернулся в Германию, чтобы провести встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, критиковавшим Роберта за уход из клуба. Левандовски решил в личной беседе с функционером обсудить свой трансфер.

Также у поляка запланирована встреча с наставником команды Юлианом Нагельсманном.

Бомбардир перешел в «Барселону» за 45 миллионов евро. Роберт заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.