Сын Симеоне может перейти в немецкий гранд

Аргентинский форвард Джованни Симеоне, являющийся сыном наставника «Атлетико» Диего Симеоне, может переехать из чемпионата Италии в немецкую Бундеслигу.

По сообщениям газеты Marca, интересе к 26-летнему футболисту, правами на которого сейчас владеет «Верона», проявляет дортмундская «Боруссия». Немецкий гранд подыскивает замену ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили онкологию.

В минувшем сезоне Симеоне-младший стал лучшим голеадором «Вероны» в чемпионате Италии. Форвард отметился 17 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.