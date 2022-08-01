Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сын Симеоне может перейти в немецкий гранд

01 Августа 2022 • 06:26 Комментировать

Аргентинский форвард Джованни Симеоне, являющийся сыном наставника «Атлетико» Диего Симеоне, может переехать из чемпионата Италии в немецкую Бундеслигу.

По сообщениям газеты Marca, интересе к 26-летнему футболисту, правами на которого сейчас владеет «Верона», проявляет дортмундская «Боруссия». Немецкий гранд подыскивает замену ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили онкологию.

В минувшем сезоне Симеоне-младший стал лучшим голеадором «Вероны» в чемпионате Италии. Форвард отметился 17 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обозначил фаворита на место Роналду
07:19 · Германия. Бундеслига
Названа новая трансферная цель «Барселоны» с ценником 30 миллионов евро
06:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски вернулся в Мюнхен с определённой целью
06:26 · Германия. Бундеслига
Сын Симеоне может перейти в немецкий гранд
31 Июля
21:15 · Англия. Премьер-лига
Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Павар решил остаться в «Баварии»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Мангаля официально
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
13:19 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» дали конкретный ответ о замене для Левандовски
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола не отпускают в «Челси» слухи
12:45 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» объявил о переходе Раума официально
12:05 · Германия. Бундеслига
Фабрицио Романо: «Давид Раум — игрок «Лейпцига»
10:44 · Германия. Бундеслига
«Наполи» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
09:55 · Германия. Бундеслига
Тедеско рассказал, за счёт чего «Лейпцигу» удалось переломить ход встречи с «Баварией»
09:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии
Все новости
Рекомендуем