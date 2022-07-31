​В «Баварии» дали конкретный ответ о замене для Левандовски

«Бавария» рассталась со своей главной звездой в лице Роберта Левандовски. Казалось, что мюнхенцы будут искать замену для польского форварда этим летом, но нет. Глава правления клуба Оливер Кан развеял все сомнения после победы команды над «РБ Лейпцигом» в матче за суперкубок Германии со счётом 5:3.

«Новый нападающий? Никаких дискуссий на этот счёт нет. Вы видели, сколько возможностей у нас есть атаке, сколько разных схем у нас имеется, как мы способны удивлять, и сколько хороших игроков мы имеем», - сказал Кан Bild.

Ранее в СМИ проскакивала информация об интересе «Баварии» и Гарри Кейну.