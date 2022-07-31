«РБ Лейпциг» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды защитника Давида Раума. 24-летний футболист поставил подпись в трудовом соглашении, рассчитанном на ближайшие пять сезонов.

За «РБ Лейпциг» Давид Раум будет выступать под номером 22.

Давид Раум является воспитанником «Гройтер Фюрт». Прошлым летом защитник оказался в «Хоффенхайме», где провёл хороший сезон.

В стартовом туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет играть в гостях у «Штуттгарта». Матч пройдёт в воскресенье, 7 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.