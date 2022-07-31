«Наполи» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как информируют журналисты Fichajes, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Наполи». Руководство неаполитанского клуба планирует оформить переход игрока до закрытия текущего трансферного окна.

Рыночная стоимость Собослаи оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Доминик провел 31 матч в чемпионате Германии, отметившись шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.