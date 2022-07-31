Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Наполи» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»

31 Июля 2022 • 10:44 Комментировать

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как информируют журналисты Fichajes, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Наполи». Руководство неаполитанского клуба планирует оформить переход игрока до закрытия текущего трансферного окна.

Рыночная стоимость Собослаи оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Доминик провел 31 матч в чемпионате Германии, отметившись шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи РБ Лейпциг Доминик Собослаи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
10:44 · Германия. Бундеслига
«Наполи» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
09:55 · Германия. Бундеслига
Тедеско рассказал, за счёт чего «Лейпцигу» удалось переломить ход встречи с «Баварией»
09:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии
08:18 · Германия. Бундеслига
Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» вошёл в историю
01:20 · Германия. Бундеслига
Киммих рассказал, кто из новичков «Баварии» впечатлил его больше всех
00:58 · Германия. Бундеслига
Мане – о победе в Суперкубке Германии: «Очень счастлив, жду новых трофеев с «Баварией»
00:47 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о Мусиале: «Если он продолжит играть как сегодня, то место в основе ему гарантировано»
30 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» стала 10-кратным победителем Суперкубка Германии
23:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:24 · Германия. Бундеслига
Мане потребовалось чуть больше получаса, чтобы отличиться в дебюте за «Баварию»
21:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер побьёт рекорд Левандовски в сегодняшнем матче
21:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5
20:01 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджича возмутили высказывания Левандовски 1
17:42 · Германия. Бундеслига
Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем