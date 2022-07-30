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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Салихамиджича возмутили высказывания Левандовски

30 Июля 2022 • 20:01 Комментировать (1)

Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми лет выступлений. Оказавшись в «Барселоне», польский нападающий стал бросаться колкими фразами в адрес бывшего клуба. Так, Левандовски рассказал, что мюнхенцы не хотели отпускать его на «Камп Ноу», выискивая для этого аргументы. По словам футболиста, этот процесс сопровождался выдумками и ложью.

По поводу слов Роберта Левандовски высказался Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора «Баварии».

«Я не могу этого понять. Отец учил меня так - уходя, не нужно захлопывать двери задницей», - слова Салихамиджича приводит на своих страницах Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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