Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «У Алле отличные шансы на выздоровление»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал состояние нападающего Себастьяна Алле, который в данный момент лечится от рака яичек. Из-за своего недуга ивуариец несколько месяцев не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

«Себастьян борется с болезнью и пропустит несколько месяцев. Алле получит лучшее лечение из всех возможных. У него отличные шансы на выздоровление», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Алле лишь пару недель назад оформил свой трансфер в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса». Игрок обошёлся немцам в сумму около 35 миллионов евро.