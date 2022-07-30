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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «У Алле отличные шансы на выздоровление»

30 Июля 2022 • 15:24 Комментировать
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал состояние нападающего Себастьяна Алле, который в данный момент лечится от рака яичек. Из-за своего недуга ивуариец несколько месяцев не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

«Себастьян борется с болезнью и пропустит несколько месяцев. Алле получит лучшее лечение из всех возможных. У него отличные шансы на выздоровление», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Алле лишь пару недель назад оформил свой трансфер в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса». Игрок обошёлся немцам в сумму около 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Себастьян Алле
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