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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером, но не хочет платить за игрока 30 миллионов евро

30 Июля 2022 • 13:50 Комментировать
Трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера в мюнхенскую «Баварию» становится всё менее вероятным. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, «красные» хоть и согласовали с игроком условия контракта, руководство по-прежнему не намерено платить за хавбека требуемые 30 миллионов евро.

При этом Лаймер с самого начала трансферного окна был определён одной из ключевых целей тренера Юлиана Нагельсманна. Немец ранее работал с Конрадом в «РБ Лейпциге», а теперь хотел бы с ним воссоединиться на «Альянц Арене».

По сведениям источника, «Бавария» может повременить с трансфером и вернуться с новым предложением к концу лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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