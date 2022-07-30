«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером, но не хочет платить за игрока 30 миллионов евро

Трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера в мюнхенскую «Баварию» становится всё менее вероятным. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, «красные» хоть и согласовали с игроком условия контракта, руководство по-прежнему не намерено платить за хавбека требуемые 30 миллионов евро.

При этом Лаймер с самого начала трансферного окна был определён одной из ключевых целей тренера Юлиана Нагельсманна. Немец ранее работал с Конрадом в «РБ Лейпциге», а теперь хотел бы с ним воссоединиться на «Альянц Арене».

По сведениям источника, «Бавария» может повременить с трансфером и вернуться с новым предложением к концу лета.