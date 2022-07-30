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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» отказалась подписывать испанского форварда на замену Алле

30 Июля 2022 • 10:21 Комментировать

Испанского нападающего Пако Алькасера, которого «Вильярреал» выставил на трансфер, не будет в дортмундской «Боруссии». Как сообщает Sky Sports, немецкий клуб не заинтересован в подписании 28-летнего игрока. «Шмели» заявили, что подыскивают нападающего другого типа.

Напомним, что перед стартом сезона «Боруссия» потеряла форварда Себастьяна Алле, купленного этим летом у «Аякса» за 35 миллионов евро. У ивуарийца обнаружили опухоль яичка, он попустит около двух месяцев.

Алькасер имеет опыт выступлений за «Боруссию». Испанец защищал цвета дортмундского коллектива с 2018 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Пако Алькасер Трансферы футбола - лето 2022
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