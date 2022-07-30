Круг претендентов на де Йонга сузился на один гранд

Мюнхенская «Бавария» не сможет подписать голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга этим летом. Об этом посредством соцсетей сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

«Френки совершенно точно не будет в Мюнхене этим летом. Ни на правах аренды, ни в качестве полноценного трансфера», - оставил сообщение инсайдер.

Кроме «Баварии», среди вариантов продолжения карьеры полузащитника назывались английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Голландец связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. В минувшем сезоне де Йонг провел 32 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.