Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассказал, виноват ли Холанн в его уходе из «Баварии»

30 Июля 2022 • 06:28 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно своего ухода из мюнхенской «Баварии». Польский форвард ответил, повлияла ли на него информация о возможном переезде в Мюнхен норвежца Эрлинга Холанна.

«Повлияла ли на мое решение информация о потенциальной сделке по Холанну? Абсолютно нет, это вообще не имело никакого значения. Я вообще не видел проблемы, если бы Эрлинг присоединился к «Баварии», - передает слова поляка ESPN.

Левандовски перешел в «Барселону» за 45 миллионов евро. 33-летний голеадор подписал с «сине-гранатовыми» четырехлетнее трудовое соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
06:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, виноват ли Холанн в его уходе из «Баварии»
02:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» не могут решить, как поступить с Паваром
01:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер готов зарабатывать вдвое меньше ради возвращения в Германию
29 Июля
23:50 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Мюнхен 1860» в матче Кубка Германии
21:25 · Германия. Кубок
«Мюнхен-1860» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
16:13 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт: «Можно сказать, что в «Ювентусе» я сделал шаг назад» 2
15:05 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» достиг соглашения по трансферу одного из лучших ассистентов Бундеслиги
14:21 · Англия. Премьер-лига
Павар готов перейти в лондонский клуб
12:53 · Германия. Бундеслига
Ольмо – о Суперкубке: «Всё может случиться, и мы должны быть к этому готовы»
12:45 · Германия. Бундеслига
Де Лихт – об игре с «РБ Лейпцигом»: «Нам определённо будет тяжело»
11:32 · Германия. Бундеслига
Лапорта ответил на критику со стороны Нагельсманна
10:24 · Германия. Бундеслига
Чемпион мира решил покинуть «Баварию»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» - лидер по тратам на трансферы в летнее межсезонье
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг одобрил покупку Муссы Диаби
28 Июля
23:56 · Германия. Бундеслига
Гравенбах рассказал об адаптации в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем