Левандовски рассказал, виноват ли Холанн в его уходе из «Баварии»

Новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно своего ухода из мюнхенской «Баварии». Польский форвард ответил, повлияла ли на него информация о возможном переезде в Мюнхен норвежца Эрлинга Холанна.

«Повлияла ли на мое решение информация о потенциальной сделке по Холанну? Абсолютно нет, это вообще не имело никакого значения. Я вообще не видел проблемы, если бы Эрлинг присоединился к «Баварии», - передает слова поляка ESPN.

Левандовски перешел в «Барселону» за 45 миллионов евро. 33-летний голеадор подписал с «сине-гранатовыми» четырехлетнее трудовое соглашение.