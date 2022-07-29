​Де Лихт: «Можно сказать, что в «Ювентусе» я сделал шаг назад»

Маттайс де Лихт недавно перебрался в «Баварию» после трёх сезонов в «Ювентусе». Голландский защитник высказался о своём периоде в Италии.

«Сделал ли я шаг назад в «Ювентусе»? Да, можно так сказать. Я был капитаном и лидером «Аякса». Конечно, после перехода в команду с легендами в защите и на воротах 19-летнему парню сложновато себя проявить в полной мере. В каком-то смысле я был не до конца самим собой. Но я многому научился, чтобы стать лучше», - высказался де Лихт для ESPN.

30 июля «Бавария» с Маттайсом де Лихтом сыграет против «РБ Лейпцига» в поединке за Суперкубок Германии.