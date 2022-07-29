Чемпион мира решил покинуть «Баварию»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар заявил о готовности покинуть мюнхенскую «Баварию» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Среди вариантов продолжения карьеры называются два топ-клуба английской Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь «Бавария» готова рассмотреть предложения о продаже 26-летнего флангового игрока.

Бенжамен перешел в мюнхенский гранд летом 2019 года. Он подписал с клубом пятилетнее трудовое соглашение.

В прошедшем сезоне Павар сыграл 25 матчей в Бундеслиге, отметившись голевой передачей.