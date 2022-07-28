Гравенбах рассказал об адаптации в «Баварии»

Новичок «Баварии» полузащитник Райан Гравенбах рассказал журналистам о первых неделях в «Баварии».

«У меня здесь очень хорошо получается. Все было новым: новый клуб, новые партнеры по команде, новый тренер. Я постепенно привыкаю к интенсивности тренировок и здешним условиям», — пояснил он в интервью Kicker.

Гравенбах присоединился к «Баварии» из «Аякса» в летнее межсезонье.

«Я присоединился к «Баварии», чтобы играть с лучшими игроками, это было моей целью. Я хочу учиться у них и выигрывать с ними титулы», — сказал Гравенбах.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.