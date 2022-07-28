Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенбах рассказал об адаптации в «Баварии»

28 Июля 2022 • 23:56 Комментировать

Новичок «Баварии» полузащитник Райан Гравенбах рассказал журналистам о первых неделях в «Баварии».

«У меня здесь очень хорошо получается. Все было новым: новый клуб, новые партнеры по команде, новый тренер. Я постепенно привыкаю к интенсивности тренировок и здешним условиям», — пояснил он в интервью Kicker.

Гравенбах присоединился к «Баварии» из «Аякса» в летнее межсезонье.

«Я присоединился к «Баварии», чтобы играть с лучшими игроками, это было моей целью. Я хочу учиться у них и выигрывать с ними титулы», — сказал Гравенбах.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
28 Июля
23:56 · Германия. Бундеслига
Гравенбах рассказал об адаптации в «Баварии»
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подумывает отдать Френки де Йонга в аренду
11:05 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг останется в «Баварии» 1
09:14 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» назвали сроки восстановления Алле
08:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подписала таланта «Барселоны»
07:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложение по лучшему игроку Лиги Европы
06:48 · Англия. Премьер-лига
Ричардс объяснил трансфер из «Баварии» в АПЛ
02:30 · Германия. Бундеслига
Хаманн: «Левандовски оказал нам услугу, уйдя»
02:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась, с кем из форвардов расстанется этим летом
01:16 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение по Забитцеру
00:28 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд: «Мы работаем над заменой Алле»
27 Июля
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: Павар стал трансферной целью «Челси»
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» объявил о подписании футболиста «Баварии» официально
20:23 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» рассказали о самочувствии Себастьяна Алле
Все новости
Рекомендуем