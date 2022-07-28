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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг останется в «Баварии»

28 Июля 2022 • 11:05 Комментировать (1)

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик-Максим Чупо-Мотинг останется в команде Юлиана Нагельсманна на следующий сезон. Об этом утверждает немецкий журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Ранее у футболиста была возможность перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где его услугами интересовался местный клуб, но футболист решил пока остаться в «Баварии».

В прошлом сезоне Чупо-Мотинг отметился 4 голами и двумя ассистами в немецкой Бундеслиге. За мюнхенскую команду футболист выступает с сезона-2020/21. Ранее камерунец также успел поиграть за французский «ПСЖ», с которым доходил до финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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