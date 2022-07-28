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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» назвали сроки восстановления Алле

28 Июля 2022 • 09:14 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» поведали о сроках восстановления новичка команды Себастьяна Алле, у которого обнаружили опухоль яичка. Об этом на пресс-конференции рассказал спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.

«Алле пропустит два месяца», - передает слова функционера ESPN.

Напомним, что ивуарийский нападающий был куплен «Боруссией» у амстердамского «Аякса» за 35 миллионов евро. Эта сделка – трансферный рекорд клуба. С форвардом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В прошлом сезоне 28-летний форвард отметился 21 голом в 35 матчах чемпионата Голландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Себастьян Алле
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