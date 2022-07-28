«Бавария» подписала таланта «Барселоны»

Фланговый защитник Адам Азну, который является воспитанником каталонской «Барселоны», сменил место прописки. 16-летний футболист переехал в чемпионат Германии, где будет выступать за мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

По данным журналиста, немецкий топ-клуб подписал с перспективным футболистом трехлетнее трудовое соглашение с опцией заключения профессионального контракта.

Азну перебрался в стан мюнхенского гранда на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «Барселоной» истекло в конце прошлого месяца.