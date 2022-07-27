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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Леманн с бензопилой проник к соседу и сделал пакость

27 Июля 2022 • 19:56 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной Германии Йенс Леманн отметился некрасивым поступком. Согласно информации Bild, экс-вратарь «Арсенала» проник на территорию своего соседа. Вооружившись бензопилой, Леманн перепилил балки крыши нового гаража.

Чтобы замести следы преступления, Леманн предварительно выдернул кабель, который питает систему видеонаблюдения за территорией. При этом камера продолжала работать на счёт аккумулятора. Как следствие, Леманна можно легко узнать на видеозаписи.

По данным издания, Йенс Леманн и его сосед враждуют не первый год. Связано ли это с футбольной карьерой вратаря, не уточняется.  

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Евро-Футбол.Ру,
Йенс Леманн
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