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Беллингем: «Футболисты могут иметь все деньги мира, но я благодарен за возможность создавать для людей воспоминания»

27 Июля 2022 • 11:27 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о своей главной мотивации. Футболист сборной Англии заявил, что благодарен за возможность создавать для людей воспоминания.

«Футболисты могут иметь все деньги мира. Они могут купить всё, что захотят. Но я благодарен за возможность играть и создавать воспоминания для огромного количества людей», – сказал англичанин в эфире BVB Podcast.

Напомним, что следующим летом Беллингем станет трансферной целью многих европейских топ-клубов. В первую очередь это касается мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Ранее футболист дал понять, что в следующем сезоне точно будет выступать за дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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