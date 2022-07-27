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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт - в топ-3 самых дорогих трансферов «Баварии»

27 Июля 2022 • 06:38 Комментировать

Голландский защитник Маттайс де Лихт, пополнивший ряды мюнхенской «Баварии» этим летом, стал одним из самых дорогих приобретений немецкого клуба в истории. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Источник сообщает, что трансфер де Лихта – второй в списке самых дорогих приобретений многократного чемпиона Бундеслиги. За него мюнхенцы заплатили туринскому «Ювентусу» 67 миллионов евро.

Лидером по этому показателю является еще один защитник – Лукас Эрнандес. Трансфер игрока обошелся «Баварии» в рекордные 80 миллионов. Топ-3 замкнул полузащитник Лерой Сане, за которого мюнхенцы отдали 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
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