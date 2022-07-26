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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хавбек «Шальке» продолжит карьеру в «Утрехте»

26 Июля 2022 • 22:24 Комментировать
Ваалвейк
...
Утрехт
3.80 3.65 1.93
06.08 22:00

Джан Боздоган, немецкий полузащитник из вернувшегося в Бундеслигу после годичного отсутствия «Шальке», продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Он отдан в аренду голландскому «Утрехту». Подробности арендного соглашения с 21-летним игроком, корни которого тянутся в Турцию, не сообщаются.

Зато известна его рыночная стоимость - согласно порталу Transfermarkt, она оценивается примерно в 4,3 миллиона евро. Прошлый сезон Боздоган также провел в аренде, но это было в «Бешикташе».

Чемпионат Нидерландов начнется 5 августа, в первом туре «Утрехт» сыграет в гостях с «РКС Ваалвейком».

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Джан Боздоган
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