Хавбек «Шальке» продолжит карьеру в «Утрехте»

Джан Боздоган, немецкий полузащитник из вернувшегося в Бундеслигу после годичного отсутствия «Шальке», продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Он отдан в аренду голландскому «Утрехту». Подробности арендного соглашения с 21-летним игроком, корни которого тянутся в Турцию, не сообщаются.

Зато известна его рыночная стоимость - согласно порталу Transfermarkt, она оценивается примерно в 4,3 миллиона евро. Прошлый сезон Боздоган также провел в аренде, но это было в «Бешикташе».

Чемпионат Нидерландов начнется 5 августа, в первом туре «Утрехт» сыграет в гостях с «РКС Ваалвейком».