Тель – игрок «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ренна» Маттиса Теля. Ожидается, что молодой француз обойдётся немецкому клубу в районе 25 миллионов евро. Футболист подписал с командой Юлиана Нагельсманна долгосрочный контракт.

«Я очень счастлив. Не могу дождаться, когда встречусь с товарищами по команде и начну делать свои первые шаги», – сказал Тель в своём первом интервью в качестве футболиста «Баварии».

Тель стал пятым новичком мюнхенского клуба в это трансферное окно. Ранее руководство «Баварии» подписало для главного тренера Юлиана Нагельсманна Нуссера Мазрауи, Райана Гравенберха, Садио Мане и Маттайса де Лихта.