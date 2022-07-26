Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель – игрок «Баварии»

26 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ренна» Маттиса Теля. Ожидается, что молодой француз обойдётся немецкому клубу в районе 25 миллионов евро. Футболист подписал с командой Юлиана Нагельсманна долгосрочный контракт.

«Я очень счастлив. Не могу дождаться, когда встречусь с товарищами по команде и начну делать свои первые шаги», – сказал Тель в своём первом интервью в качестве футболиста «Баварии».

Тель стал пятым новичком мюнхенского клуба в это трансферное окно. Ранее руководство «Баварии» подписало для главного тренера Юлиана Нагельсманна Нуссера Мазрауи, Райана Гравенберха, Садио Мане и Маттайса де Лихта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Матис Тель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
14:54 · Германия. Бундеслига
Тель – игрок «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет заменить Алле нападающим «ПСЖ»
12:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приостановила переговоры по трансферу Лаймера
12:15 · Германия. Бундеслига
Джеко может заменить Алле в дортмундской «Боруссии»
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит для Кейна новый контракт, чтобы предотвратить переход игрока в «Баварию»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «РБ Лейпциг» могут провернуть обмен
10:39 · Англия. Премьер-лига
Костич не уверен, стоит ли ради «Вест Хэма» жертвовать Лигой чемпионов
10:03 · Германия. Бундеслига
Мукиеле вчера вечером прибыл в Париж
09:46 · Англия. Премьер-лига
Альфонсо Дэвис: «Мой любимый клуб в Англии – «Челси»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Вернер может уйти в аренду, но «Челси» заинтересован только в продаже
09:29 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» усилился защитником сборной Франции
07:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как относится к уходу Мане в «Баварию»
06:29 · Германия. Бундеслига
Мукиеле попрощался с «РБ Лейпцигом»
25 Июля
22:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»
22:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски 2
Все новости
Рекомендуем