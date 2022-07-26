Джеко может заменить Алле в дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко является одним из кандидатов на переезд в дортмундскую «Боруссию», после того как у основного нападающего клуба Себастьяна Алле обнаружили опухоль.

Немцы приобрели Алле у «Аякса» в это межсезонье за 30 миллионов евро. Когда нападающий вернется к тренировкам пока неизвестно – сейчас Алле проходит курс лечения. Тем не менее, в Дортмунде уже начали искать ему замену, и одним из кандидатов является Джеко, сообщает Sky Deutschland. Контракт форварда с миланским клубом заканчивается следующим летом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.