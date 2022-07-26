Защитник «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле вчера вечером прибыл в Париж для завершения своего перехода в «ПСЖ». Об этом в своих социальных сетях сообщил французский инсайдер Адриен Гренье.

Отмечается, что Мукиеле осталось лишь пройти медосмотр и подписать с парижским клубом контракт. Его трансфер должен обойтись клубу в 15 миллионов евро, так как у футболиста оставался лишь один год по соглашению с «РБ Лейпцигом».

Напомним, Норди Мукиеле также мог оказаться в лондонском «Челси». Команда Томаса Тухеля пыталась перехватить француза, но сделка с «ПСЖ» находилась уже в слишком поздней стадии.