«ПСЖ» усилился защитником сборной Франции

Трансфер защитника национальной сборной Франции и «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле в «ПСЖ» завершен. Об этом сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как рапортует журналист, все необходимые бумаги были подписаны клубами. Официальное объявление трансфера ожидается в ближайшее время.

Мукиеле выступал в немецкой Бундеслиге с 2018 года. 24-летний защитник сыграл в составе «РБ Лейпцига» 145 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Трансферная стоимость Норди оценивается в 20 миллионов евро.