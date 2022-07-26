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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» усилился защитником сборной Франции

26 Июля 2022 • 09:29 Комментировать

Трансфер защитника национальной сборной Франции и «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле в «ПСЖ» завершен. Об этом сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как рапортует журналист, все необходимые бумаги были подписаны клубами. Официальное объявление трансфера ожидается в ближайшее время.

Мукиеле выступал в немецкой Бундеслиге с 2018 года. 24-летний защитник сыграл в составе «РБ Лейпцига» 145 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Трансферная стоимость Норди оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Норди Мукиеле Трансферы футбола - лето 2022
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