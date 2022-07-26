Мукиеле попрощался с «РБ Лейпцигом»

Французский защитник Норди Мукиеле покидает «РБ Лейпциг». Игрок уже попрощался с немецким клубом. Новым местом работы 24-летнего исполнителя станет «ПСЖ».

«РБ Лейпциг», благодарю вас за все, что вы сделали для моей карьеры. Огромная благодарность всем сотрудникам клуба. Тренерский штаб – спасибо вам за эти сезоны. Благодаря вам я смог раскрыться с лучшей стороны. Благодарю вас всех. Ваш Джокер, Норди», - говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.

Вскоре Мукиеле пройдет медицинское обследование в «ПСЖ», после которого поставит подпись под долгосрочным контрактом с французским грандом.