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Мукиеле попрощался с «РБ Лейпцигом»

26 Июля 2022 • 06:29 Комментировать

Французский защитник Норди Мукиеле покидает «РБ Лейпциг». Игрок уже попрощался с немецким клубом. Новым местом работы 24-летнего исполнителя станет «ПСЖ».

«РБ Лейпциг», благодарю вас за все, что вы сделали для моей карьеры. Огромная благодарность всем сотрудникам клуба. Тренерский штаб – спасибо вам за эти сезоны. Благодаря вам я смог раскрыться с лучшей стороны. Благодарю вас всех. Ваш Джокер, Норди», - говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.

Вскоре Мукиеле пройдет медицинское обследование в «ПСЖ», после которого поставит подпись под долгосрочным контрактом с французским грандом.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Норди Мукиеле Трансферы футбола - лето 2022
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