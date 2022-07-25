«Бавария» нашла замену Левандовски

«Бавария» собирается осуществить трансфер нападающего «Эспаньола» Рауля де Томаса.

Мюнхенский клуб в текущее межсезонье уже приобрел одного звездного форварда – Садио Мане из «Ливерпуля». Тем не менее, немцы не собираются останавливаться и готовы усилиться еще одним нападающим.

Выбор мюнхенцев пал на Рауля де Томаса из «Эспаньола», сообщает Diario AS. Ожидается, что испанский клуб затребует за футболиста не менее чем 75 миллионов евро, при этом 20% от этой суммы пойдет бывшему клубу де Томаса португальской «Бенфике».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 матча, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.