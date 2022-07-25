«ПСЖ» скоро объявит о трансфере Мукиеле

Французский «ПСЖ» скоро может объявить о трансфере защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле. По информации от журналиста Фабрицио Романо, все стороны ждут, когда документы будут подписаны.

«Быки» повесили на Мукиеле ценник в размере 15 миллионов евро. Такая цена связана с тем, что через год у футболиста заканчивается контракт. Игрока пытался перехватить лондонский «Челси», но было уже слишком поздно, так как все условия с «ПСЖ» были согласованы.

Напомним, что Мукиеле ранее также был интересен «Ливерпулю» и мюнхенской «Баварии». Тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье видит француза одним из трёх центральных защитников в своей схеме.