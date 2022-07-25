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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»

25 Июля 2022 • 10:55 Комментировать

Нападающий «Ренна» Матис Тель скоро должен завершить свой переход в «Баварию». По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз прибыл в Мюнхен для прохождения последней части медосмотра.

Как и отмечалось ранее, трансфер Теля должен обойтись «Баварии» в 30 миллионов евро. Пару дней назад главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн заявил, что видит в Матисе игрока, который в будущем способен забивать по 30 голов за сезон.

На счету Теля всего 7 матчей на взрослом уровне в чемпионате – все они были сыграны за «Ренн» в Лиге 1 в прошлом сезоне. В этих поединках нападающий не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ренн Трансферы футбола - лето 2022 Матис Тель
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