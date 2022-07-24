«Боруссия» подыскала замену Алле

Центральный нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек имеет вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет дортмундская «Боруссия».

Немецкий гранд рассматривает польского форварда в качестве замены Себастьяну Алле, у которого была выявлена опухоль. «Боруссия» уже запросила информацию по возможному трансферу Кшиштофа этим летом.

Во второй половине прошлого сезона Пёнтек выступал на правах аренды за «Фиорентину». Он принял участие в 18 поединках чемпионата Италии, отметившись шестью забитыми мячами.