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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» подыскала замену Алле

24 Июля 2022 • 08:34 Комментировать

Центральный нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек имеет вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет дортмундская «Боруссия».

Немецкий гранд рассматривает польского форварда в качестве замены Себастьяну Алле, у которого была выявлена опухоль. «Боруссия» уже запросила информацию по возможному трансферу Кшиштофа этим летом.

Во второй половине прошлого сезона Пёнтек выступал на правах аренды за «Фиорентину». Он принял участие в 18 поединках чемпионата Италии, отметившись шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кшиштоф Пёнтек Трансферы футбола - лето 2022
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