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Экс-игрок «Баварии» уехал на заработки в Саудовскую Аравию официально

24 Июля 2022 • 07:00 Комментировать

Бразильский полузащитник Луис Густаво, который известен в Европе по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и французский «Марсель», трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 35-летнего футболиста стал «Аль-Наср». Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины следующего года.

Напомним, что последним клубом Густаво был стамбульский «Фенербахче». Полузащитник выступал за турецкий коллектив с 2019 по 2022 год. В прошлом сезоне Луис принял участие в 28 поединках, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Густаво Аль-Наср (Саудовская Аравия) Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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