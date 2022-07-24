Бразильский полузащитник Луис Густаво, который известен в Европе по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и французский «Марсель», трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 35-летнего футболиста стал «Аль-Наср». Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины следующего года.

Напомним, что последним клубом Густаво был стамбульский «Фенербахче». Полузащитник выступал за турецкий коллектив с 2019 по 2022 год. В прошлом сезоне Луис принял участие в 28 поединках, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.