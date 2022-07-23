​Маттеус заплатил 1000 евро таксисту, которого «обидел» Нойер

Таксист по имени Хазир помог Мануэлю Нойеру, случайно оставившему в автомобиле свой бумажник. Водитель проехал 120 километров, чтобы вернуть известному вратарю «Баварии» бумажник, в котором лежали 800 евро и кредитные карточки. Нойер отблагодарил мужчину лишь своей футболкой, что разочаровало таксиста, являющегося многодетным отцом.

Помочь Хазиру вызвался Лотар Маттеус. Известный в прошлом немецкий футболист заплатил таксисту 1000 евро за футболку, которую ему дарил Нойер. Об этом рассказывает немецкий Watson.

Теперь футболка Мануэля Нойера будет продана на благотворительном аукционе.