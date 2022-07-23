«Ренн» отказался продавать Теля в «Баварию» за 25 миллионов евро

Французский «Ренн» отказался отпускать своего молодого полузащитника Матиса Теля в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Ренн» отклонил предложение немецкого клуба, которое составило 25 миллионов евро.

При этом сообщается, что Тель не включён в состав «Ренна» на товарищеский матч против немецкого «Аугсбурга». «Бавария» чувствует, что у неё ещё будет шанс заполучить юного футболиста.

Отметим, что Тель в прошлом сезоне всего 7 раз выходил на поле в чемпионате Франции. В этих поединках молодой футболист не отметился ни одним результативным дейтсвием.