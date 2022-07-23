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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бонуччи – о де Лихте: «Некоторые его фразы были неприятны»

23 Июля 2022 • 12:58 Комментировать

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход защитника Маттайса де Лихта в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что нидерландец с учётом бонусов обошёлся немецкому клубу в 80 миллионов евро.

«Думаю, он благодарен «Ювентусу», потому что за последние три года он вырос в нашем клубе. Он с уважением к нам отнёсся, но его некоторые фразы, которые Маттайс говорил в расположении сборной были неприятны», – цитирует де Лихта журналист Ромео Агрести.

Напомним, что де после ухода Джорджо Кьеллини свободным агентом в «Лос-Анджелес Гэлакси» новым капитаном «Ювентуса» стал Леонардо Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Леонардо Бонуччи Маттайс де Лихт
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