Бонуччи – о де Лихте: «Некоторые его фразы были неприятны»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход защитника Маттайса де Лихта в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что нидерландец с учётом бонусов обошёлся немецкому клубу в 80 миллионов евро.

«Думаю, он благодарен «Ювентусу», потому что за последние три года он вырос в нашем клубе. Он с уважением к нам отнёсся, но его некоторые фразы, которые Маттайс говорил в расположении сборной были неприятны», – цитирует де Лихта журналист Ромео Агрести.

Напомним, что де после ухода Джорджо Кьеллини свободным агентом в «Лос-Анджелес Гэлакси» новым капитаном «Ювентуса» стал Леонардо Бонуччи.