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Чемпионат Германии. Бундеслига

Четыре клуба сразятся на форварда «Боруссии»

23 Июля 2022 • 07:35 Комментировать

Французский форвард гладбахской «Боруссии» Алассан Плеа пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Как стало известно журналистам RMC Sport, интерес к 29-летнему игроку проявляют сразу четыре европейских клуба.

В борьбе за нападающего сойдутся «Марсель», «Ницца», «Ноттингем Форест» и еще один неназванный представитель английской Премьер-лиги.

Трансферная стоимость Плеа составляет 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне нападающий отметился десятью голами и восемью ассистами в 35 поединках за «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Алассан Плеа Трансферы футбола - лето 2022
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