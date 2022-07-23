Четыре клуба сразятся на форварда «Боруссии»

Французский форвард гладбахской «Боруссии» Алассан Плеа пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Как стало известно журналистам RMC Sport, интерес к 29-летнему игроку проявляют сразу четыре европейских клуба.

В борьбе за нападающего сойдутся «Марсель», «Ницца», «Ноттингем Форест» и еще один неназванный представитель английской Премьер-лиги.

Трансферная стоимость Плеа составляет 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне нападающий отметился десятью голами и восемью ассистами в 35 поединках за «Боруссию».