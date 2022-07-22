Левандовски назвал отличия между Ла Лигой и чемпионатом Германии

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал журналистам о различиях между испанским и немецким чемпионатом.

«Если сравнивать Бундеслигу и Ла Лигу, я думаю, что Бундеслига сильнее с точки зрения скорости и движения без мяча. Ла Лига — это больше о мастерстве и владении мячом. Я гибкий человек и могу приспособиться к любой системе», - сказал Левандовски.

Нападающий также отметил, что немного знаком с методиками каталонских тренировок, так два года играл в «Баварии» под руководством Пепа Гвардиолы.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 матча, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.