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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» близок к трансферу игрока сборной Германии

22 Июля 2022 • 12:02 Комментировать

«РБ Лейпциг» находится в шаге от приобретения защитника «Хоффенхайма» Давида Раума. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, сделка уже находится на завершающей стадии.

По сведениям источника, «РБ Лейпциг» сегодня должен согласовать последние детали трансфера Раума. О сумме сделки пока неизвестно, но футболист уже согласовал с «быками» условия личного контракта.

24-летний Раум в прошлом сезоне отметился тремя голами и 11 результативными передачами в Бундеслиге. На счету защитника также 7 официальных матчей за взрослую сборную Германии, куда Давид в последнее время регулярной вызывается.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Давид Раум
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