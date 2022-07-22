«РБ Лейпциг» близок к трансферу игрока сборной Германии

«РБ Лейпциг» находится в шаге от приобретения защитника «Хоффенхайма» Давида Раума. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, сделка уже находится на завершающей стадии.

По сведениям источника, «РБ Лейпциг» сегодня должен согласовать последние детали трансфера Раума. О сумме сделки пока неизвестно, но футболист уже согласовал с «быками» условия личного контракта.

24-летний Раум в прошлом сезоне отметился тремя голами и 11 результативными передачами в Бундеслиге. На счету защитника также 7 официальных матчей за взрослую сборную Германии, куда Давид в последнее время регулярной вызывается.