Франкфуртский «Айнтрахт» не против продажи Н’Дика

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н’Дика попал в сферу интересов «Милана», после того как сорвался переход Свена Ботмана.

Хотя миланский клуб еще не сделал официального предложения немцам, во Фракфурте уже отреагировали на эту новость.

«Посмотрим, что произойдет», - скромно заметил спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в интервью Frankfurter Rundschau.

Итальянские СМИ расценили такой ответ, как согласие «Айнтрахта» расстаться с футболистом, если поступит адекватное предложение.

Контракт Н’Дика с немецким клубом заканчивается через год, таким образом, цена на футболиста будет вполне доступна для «Милана».

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.