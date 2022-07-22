«Боруссия» заменит Алле нападающим сборной Италии

Центральный нападающий сборной Италии Андреа Белотти, ныне пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Торино», может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По сообщениям Tuttomercato, заинтересованность в трансфере форварда проявляет дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» рассматривает Белотти в качестве альтернативы ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили опухоль. Пока неизвестно, как долго будет находиться африканец в лазарете.

Белотти защищал цвета «Торино» с 2015 года. В минувшем сезоне итальянского чемпионата форвард забил восемь голов и сделал ассист в 22 поединках.