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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» заменит Алле нападающим сборной Италии

22 Июля 2022 • 09:47 Комментировать

Центральный нападающий сборной Италии Андреа Белотти, ныне пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Торино», может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По сообщениям Tuttomercato, заинтересованность в трансфере форварда проявляет дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» рассматривает Белотти в качестве альтернативы ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили опухоль. Пока неизвестно, как долго будет находиться африканец в лазарете.

Белотти защищал цвета «Торино» с 2015 года. В минувшем сезоне итальянского чемпионата форвард забил восемь голов и сделал ассист в 22 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022
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